МОЗ оголосив конкурс на пошук генпідрядника для добудови "Охматдиту"

У ньому буде розташоване відділення з пересадки кісткового мозку від нерідних донорів, повідомляє ТСН.

Результати тендеру оголосять 14 вересня. Головні вимоги, які висувають претендентам – чи зможуть вони за три місяці добудувати корпус і почати інженерні роботи, монтаж обладнання. При цьому підряднику необхідно буде вкластися в 500 млн бюджетних гривень.

Робота на майданчику зупинилася у 2013 році через відсутність коштів. Упродовж 2014 року кілька силових органів перевіряли структури, причетні до будівництва за часів президенства Януковича. Нині міністр Квіташвілі заявив, що жодного факту зловживань не доведено.

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За обранням нового генерального підрядника буде наглядати міжнародна організація боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв, що всі питання по відновленню фінансування добудови "Охматдит" будуть вирішені в липні.