На кордоні з Румунією та Білоруссю прикордонники вилучили понад 30 тисяч пачок сигарет

У міжнародний пункт пропуску «Порубне» на виїзд з України вантажний автомобіль «Рено» з причепом української реєстрації під керуванням громадянина України прибув учора вдень, передає прес-служба ДПСУ.

В ході огляду транспортного засобу у прикордонного наряду Чернівецького загону виникла підозра щодо можливого переміщення товарів та предметів з приховуванням, тому було ініційовано додатковий, спільно працівниками митниці, огляд вантажівки.

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Під час здійснення огляду в конструктивних порожнинах причепа та в підлозі було виявлено понад 22,5 тисяч пачок сигарет різних найменувань на загальну суму близько 300 тисяч гривень. Крім того було вилучено причеп, яким перевозився цей тютюн, на суму 150 тисяч гривень.

Ще одна вантажівка «МАН» російської реєстрації прибула також учора вдень із Білорусі у пункт пропуску «Виступовичі» під керуванням громадянина Білорусі.

Під час здійснення візуального зовнішнього огляду кузова прикордонний наряд Житомирського загону звернув увагу на пломбу, яка мала ознаки пошкодження. Було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду даного вантажного автомобіля спільно з інспектором митниці. Серед вантажу керамічної плитки було знайдено 10 тисяч пачок сигарет білоруської марки «NZ» на загальну суму 100 тисяч гривень.