Портнов: ідея Москаля повернути кримінальну відповідальність за контрабанду призведе до її розквіту

Про це заявив юрист і політик Андрій Портнов на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні улюблений президентський губернатор із Закарпаття повторив думку Петра Порошенка, що потрібно повернути кримінальну відповідальність за товарну контрабанду. У цьому контексті скандальний регіональний начальник згадав моє прізвище, вказавши, що у свій час декриміналізація товарної контрабанди сталася з моєю ініціативою з метою її очолити», - зазначає Портнов.

Портнов визнав, що зміна форм та видів відповідальності за економічну контрабанду відбулася не тільки за його «активної і публічною ініціативою», але і «при повному опорі основних контрабандистів, лобійованих з органів законодавчої і виконавчої влади».

«Впевнено можу сказати, що висловлена Президентом і губернатором думка спрямована на збільшення тіньових доходів, стимулювання контрабанди та збагачення вищих посадових осіб держави, чиновників правоохоронних і митних органів», - упевнений він.

Далі у своїй заяві Портнов розкриває юридичні нюанси запровадження кримінальної відповідальності.

«Влада пропонує повернути кримінальну відповідальність. Це означає, що затримали контрабандний вантаж, його не можна конфіскувати, тому що треба чекати поки кримінальна справа буде розслідувана, а суд першої та другої інстанції висунуть винній особі обвинувальний вирок», - пояснює юрист.

«Навіть для недосвідчених людей очевидно, що вирок у справі про контрабанду - це така ж рідкість, як сонце, яке пішло у зворотний бік. Кримінальна справа про контрабанду - сама по собі хороший ліквідний товар, що є предметом продажу і перепродажу чиновниками митних органів, СБУ, прокуратури і суду», - упевнений він.

Портнов ін також стверджує, що «за всі роки до прийняття закону про декриміналізацію товарної контрабанди майже ніхто не сидів у в'язниці, а в бюджет ніколи не надходили гроші від затриманих вантажів».

Політик також пояснив, який порядок почав діяти після змін:

«Ми запровадили адміністративну відповідальність у вигляді негайної конфіскації всього обсягу товару і швидкого застосування стовідсоткового штрафу від затриманого обсягу товару. І вже в перші місяці це призвело до поповнення бюджету сотнями мільйонів гривень, а в самий поганий день бюджет став отримувати не менше одного мільйона гривень за старим курсом», - нагадує Портнов.

«Іншими словами, державі стали вигідні товарні контрабандисти, які тепер набагато менше ризикували, масово покинувши це економічно невигідне заняття. Тому я не тільки виступаю проти поверхневих популістських думок нового державного керівництва у цій сфері, але і вважаю, що вони принесуть країні непоправний економічний збиток», - впевнений політик.

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«Також я впевнений, що кримінально потрібно карати не бідолах, для яких і без того страшним покаранням є конфіскація і штраф, а губернаторів і чиновників, які організовують великі товарні коридори, прикриваючись високими словами про рішучу боротьбу, по ходу п'єси підстригаючи кущі і продаючи кримінальні справи», - підсумував Портнов.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно призначений губернатором Закарпаття запропонував відновити кримінальну відповідальність за контрабанду.

"Портнов і Калетник декриміналізували контрабанду в часи Януковича з однією метою – щоб очолити її. Адміністративна відповідальність тільки стимулює незаконне переправлення товарів через кордон, Україна фактично годує транснаціональні злочинні угруповання, які об'єдналися навколо цього прибуткового бізнесу", - заявив Москаль.

За його даними, у сусідньої з Україною Румунії кримінальна відповідальність настає за контрабанду лише однієї пачки цигарок через зелений кордон, в Угорщині – за контрабанду сигарет вартістю понад 100 тисяч форинтів (стільки коштує приблизно 15 блоків сигарет), а в Словаччині – понад 8 блоків сигарет.

Він заявив, що особисто підготує законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів і попросить декількох депутатів з різних фракцій зареєструвати його у Верховній Раді.

За словами Москаля, він буде пропонувати за контрабанду через зелений кордон (в тому числі з допомогою транспортних, технічних засобів або літальних апаратів), незалежно від кількості сигарет, ввести кримінальну відповідальність з конфіскацією особистого майна. За контрабанду через контрольно-пропускні пункти до 20 блоків сигарет - адміністративну відповідальність, понад 20 блоків – кримінальну відповідальність з конфіскацією всього особистого майна.

Довідка: кримінальна відповідальність за такий вид злочину, як товарна контрабанда була скасована в 2012 році в Україні, але зросли фінансові санкції. Так, за контрабанду замість кримінальної відповідальності були встановлені великі фінансові санкції - штраф у розмірі 100% від вартості виявленого контрабандного товару з його конфіскацією, а також конфіскацією товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для перевезення. За повторне протягом року вчинення одною і тою самою особою аналогічного порушення розмір штрафу теж подвоюється (200% вартості контрабандних товарів).