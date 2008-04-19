Селяни Миколаївщини розкажуть про порушення своїх прав - прес-конференція в УНІАН

21 квітня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція делегатів Першого з’їзду безземельних та пригноблених селян Миколаївської області. Тема прес-конференції: "Порушення майнових, земельних та природніх прав селян у Миколаївській області".

Питання, які буде порушено:

1. Безземельні селяни Миколаївської області – реальне явище сьогодення.

2. Правове свавілля органів влади, чиновників та землекористувачів стосовно селян.

3. Державна політика, органи влади та управління, законодавство у сфері земельних стосунків та природокористування як могильщики українського села та селянства.

4. Звернення до Президента України та Прем’єр - Міністра України.

Учасниками прес-конференції будуть організатори і делегати з’їзду: Анатолій Вочков, Семен Луценко, Ася Литвинюк, Валентина Пахомова, а також народний депутат України Юрій Кармазін.

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