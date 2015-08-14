Журналісти з'ясували, як білоруський бізнес постачає товари на Донбас в обхід України

Про це повідомляє видання Euroradio.fm.

У статті повідомляється, що в магазинах на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" зустрічається багато продуктів харчування білоруського виробництва.

"У магазинах багато білоруських продуктів. Російських, звичайно, більше, але і білоруських товарів вистачає...", - говориться у статті.

Відзначається, що в донецьких магазинах багато білоруського пива, а ще молочних продуктів, масла і згущеного молока.

У статті підкреслюється, що офіційний Мінськ ніяких "ДНР/ЛНР" не визнає, вважає ці території, з якими ніякої легальної торгівлі через Україну немає, українськими. З метою з'ясувати, як продукти потрапляють на територію "ДНР" і "ЛНР", журналіст зателефонував на Брестський пивзавод, назвавшись донецьким бізнесменом, зацікавленим у співпраці.

Співробітниця Брестського пивзаводу, чия продукція широко представлена на підконтрольній бойовикам території Донбасу, відмовилася вести переговори щодо поставок, аргументуючи це вже існуючою системою доставки вантажів на Донбас.

"Справа в тому, що у нас вже є представник у Донецьку. Розмовляти треба з ним — він все розкаже, яким чином і що... Це наші представники, і на даний момент ми працюємо з ними", — повідомила вона.

У статті підкреслюється, що мова в розмові йшла не про одну окремої фурі, яка прорвалася через блокпости української армії, а цілому торговому представнику.

Торговий представник, який представився Миколою, повідомив, що товари потрапляють на територію бойовиків в обхід україно-білоруського кордону через Росію і підконтрольні терористам контрольно-пропускні пункти.

"Ні, ми все одно тягаємо через Росію — через Україну ми не завозимо нічого. "Успенка" у нас перехід...", - повідомив він.

Читайте такожУ Росії запропонували надсилати санкційні продукти жителям Донбасу

"Безумовно, заборони на постачання продукції білоруських виробників у Донецьк або Луганськ немає — ні з боку Києва, ні з боку Мінська. І суб'єкти господарювання мають право укладати контракти на постачання з ким завгодно. Якщо у сферу бізнесу не втрутиться велика політика. А вона поки що мовчить. Не знає?", - резюмує автор статті.