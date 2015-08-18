У День Незалежності нам треба показати, що українці єдині та хочуть миру - священик УПЦ МП

Таку думку висловив голова сектора опіки воїнів-інтернаціоналістів та учасників бойових дій при Військовому відділі Української Православної Церкви ієрей В’ячеслав Яковенко, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

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«Наш народ має бути єдиний, якщо ми хочемо миру і благополуччя – ось що треба показати всім тим, хто проти або не розуміє і засуджує нас. Ми повинні любити один одного – саме цю заповідь Господь виділив з інших. Якщо в наших серцях буде любов, у них житиме Бог, а значить повернеться мир», – зазначає отець В'ячеслав.

Священик нагадує, що наша країна споконвіку знаходилася під особливим покровом Пресвятої Богородиці. На його думку символічно, що День незалежності України припадає на Успенський піст.

«Вважаю доречним і обов'язковим віддати данину пам'яті загиблим, але це повинно робитися за покликом серця, а не для піару певних політичних сил на майбутніх виборах. Взагалі хочеться, щоб від вигукування гасел і звинувачень, які зазвичай робляться без визнання своїх помилок, ми перейшли до справ, спрямованих на встановлення миру та покращення життя громадян країни», – підкреслює священнослужитель.

Нагадаємо, що за повідомленням Адміністрації президента України, 24 серпня у Києві відбудеться Марш незалежності.