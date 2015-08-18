Затримано бойовика "МВС ДНР" на прізвисько "Ніндзя", який планував теракти у Краматорську (фото, відео)

У Краматорську Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала бойовика "ДНР", який планував скоєння терактів у місті.

Як повідомляється на сайті СБУ, терорист на прізвисько "Ніндзя" у квітні-липні 2014 року брав участь у захопленні приміщень органів влади та місцевого самоврядування. Також зловмисник є членом терористичного угруповання "МВС ДНР", у складі якого брав участь у збройному протистоянні з українськими підрозділами.

Читайте такожУ Києві "Альфа" затримала 5 росіян, причетних до міжнародної терористичної організації (фото)

На завдання ватажків "ДНР" терорист у липні 2015 року прибув до Краматорська. Він намагався створити терористичну мережу для здійснення диверсій – вишукував сепаратистськи налаштованих осіб з числа жителів Краматорська та населених пунктів Слов’янського району, спостерігав за місцями дислокації підрозділів ЗС України та об’єктами інфраструктури регіону.

Крім того, повідомляється, що під час обшуку за місцем проживання зловмисника було вилучено чотири саморобні вибухові пристрої, споряджені металевими вражаючими елементами (загальною вагою майже 4 кг), гранату "Ф-1", бронежилет, гладкоствольну рушницю та холодну зброю.

Тривають невідкладні слідчі дії, зазначили у СБУ.