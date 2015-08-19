Результатом наступної зустрічі у Мінську може стати відведення великої кількості озброєння - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції у Відні після виступу перед постійною радою ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

"Я все ще вірю, що положення Мінських угод є єдиним засобом у прокладанні шляху до миру, тому імплементація є важливою", - сказав Апакан.

У цьому зв'язку він підкреслив, що всі сторони на Донбасі повинні продемонструвати рішучу налаштованість на впровадження Мінських угод.

“Ми вимагаємо встановлення режиму припинення вогню, повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Важке озброєння має бути відведено. Ми вимагаємо рішучої налаштованості у впровадженні положень Мінських угод, і я повинен сказати, що народ України хоче миру", - сказав Апакан.

"Зараз ми готуємося до наступної зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявив Апакан.

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У цьому зв'язку посол зазначив, що сторони все ще не змогли домовитися з приводу плану щодо встановлення безпеки на Донбасі. Глава місії сказав, що результатом зустрічі підгрупи з питань безпеки повинна бути домовленість щодо впровадження плану щодо відведення більшої кількості озброєння. Мова йде про відвід танків і важкого озброєння.

“Відвід важкого озброєння внесе важливий внесок для припинення насильства. Я вірю, що розмінування та деескалації ситуації у Широкіному також зробить внесок у цей процес", - сказав Апакан.

Як повідомляв УНІАН, Апакан також закликав бойовиків припинити атаки на моніторингову місію.