Танкер ВМС України вперше вийшов у море після виведення з окупованого Криму (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, 18 серпня судно вперше після перебазування з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яке відбулося в минулому році, здійснив вихід у море. Проводилися ходові випробування після тривалого ремонту, визначалися маневрові елементи судна і вдосконалювався морський вишкіл екіпажу.

Як зазначили у прес-центрі, основу екіпажу танкера складають військовослужбовці з екіпажу великого розвідувального корабля ВМС ЗС України «Славутич» (корабель залишається захопленим в АРК), які провели великий обсяг ремонтно-відновлювальних робіт.

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Як зазначили у командуванні флоту, «Фастів» став шостим повітряним судном забезпечення українських ВМС, технічна готовність якого відновлена цього літа. Також були відновлені судна забезпечення: «Донбас», «Шостка», «Борщів», «Новоозерне», «БУК-239».

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року кораблі ВМС України були захоплені російськими військовими під час окупації Криму. Після їхнього розблокування ракетний катер «Прилуки» і танкер «Фастів» стали першими кораблями, які у квітні 2014 р. були перебазовані в Одесу.

Довідка УНІАН. Танкер «Фастів» (U760). Малий морський танкер «ВТН-38» був побудований у Херсоні на судноремонтному заводі ім. Комінтерну в 1981 році, основне призначення - забезпечення паливно-мастильними матеріалами кораблів і суден на рейдах і в гаванях.

1 серпня 1997 року (після розділу колишнього Чорноморського флоту Радянського Союзу) «ВТН-38» був включений до складу ВМС ЗС України, отримав нову назву "Фастів" на честь однойменного українського міста обласного значення у Київській області, з присвоєнням бортового номера «U760».