Статус учасника бойових дій отримали майже 70 тисяч бійців АТО

Про це повідомила начальник Управління комунікацій та друку Міноборони Оксана Гаврилюк.

Читайте такожЗемельні ділянки отримали 13% учасників АТО

"На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 69 тисяч 788 учасників АТО. Лише за минулий тиждень комісії міністерства, які визначають статус учасника бойових дій, надали такий статус 2009 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які брали безпосередню участь у проведенні АТО", - повідомила вона.

Оксана Гаврилюк також зазначила, що цього тижня Міноборони направило до АП подання на нагородження державними нагородами 95 військовослужбовців та працівників ЗСУ.