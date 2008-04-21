Рівне на межі екологічної катастрофи

ВАТ «Рівнеазот» 22 квітня може зупинити свою роботу через припинення постачання газу на це підприємство управлінням магістральних газопроводів «Львівтрансгаз».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор «Рівнеазоту» Михайло ЗАБЛУДА.

За його словами, на підприємство надійшла факсограма з НАК «Нафтогаз України», у якій говориться, що у випадку, якщо «Рінеазот» не укладе нового договору на постачання газу з цією компанією, то подачу газу буде припинено 22 квітня о 15 годині.

Гендиректор «Рівнеазоту» також повідомив, що керівництво цього підприємства і його особисто змушують розірвати відповідну угоду з компанією «УкрГаз-Енерго», але жодних юридичних аргументів для такого кроку не надають.

Як повідомив М.ЗАБЛУДА, «якщо почнуть знижувати тиск газу, то я не буду чекати, а дам вказівку зупиняти підприємство, оскільки виникнуть великі економічні і техногенні ризики для підприємства».

Голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, який брав участь у цій прес-конференції повідомив, що з приводу погроз припинити газопостачання на «Рівнеазот» він уже направив телеграму на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Він наголосив, що немає жодних юридичних підстав для такого кроку. В.МАТЧУК також повідомив, що з приводу ситуації на «Рівнеазоті» у нього вже відбулася нарада з представниками правоохоронних органів, на якій прокурор області Анатолій ПРИШКО повідомив, що видав припис, який забороняє «Львівтрансгазу» припиняти постачання газу на «Рівнеазот».

За словами гендиректора підприємства М.ЗАБЛУДИ, чим більше простоюватиме підприємство, тим більше потрібно буде коштів і зусиль, щоб потім запустити виробництво. Наприклад, для запуску одного агрегату з виробництва аміаку потрібно буде чотири доби, а кожна доба його простою - це втрата 340 тисяч гривень.

Однак виробничі втрати у випадку зупинки підприємства - це лише одна серйозна проблема. Інша полягає у тому, що в такому випадку зупиняться й очисні споруди міста, які нині «зав`язані» на «Рівнеазот», а це прямий шлях до екологічної катастрофи у місті.

Голова ОДА В.МАТЧУК і гендиректор «Рівнеазоту» М.ЗАБЛУДА висловили упевненість, що у випадку зупинки підприємства до суду буде направлено судовий позов, і підприємство обов`язково виграє цю справу. У такому разі держава повинна буде компенсувати усі збитки, у тому числі й непрямі, пов`язані із зривом постачання міндобрив за контрактами, втратою частини зарплати для 6-тисячного колективу підприємства та ін.

Як повідомив М.ЗАБЛУДА, у факсограмі «Нафтогазу України», якою погрожують відключити газопостачання, - згадуються 14 крупних підприємств України, серед яких меткомбінат імені Ілліча (Маріуполь), Новомосковський трубний завод , концерн «Стирол», Донецький металургійний комбінат та інші.