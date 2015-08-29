Росія заявила про звільнення українця з полону в Афганістані
16:24, 29 серпня 2015Суспільство
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В Афганістані в результаті спеціальної операції було звільнено з полону громадянина України Дмитра Білого.
МЗС РФ повідомило про звільнення українця / mskbest.ru
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.
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«В результаті активних зусиль російських відомств у тісній співпраці з афганською стороною в Афганістані звільнено громадянина України Дмитра Костянтиновича Білого, який перебував тривалий час у полоні в незаконних збройних формувань, - йдеться в повідомленні. - Російська сторона готова в будь-який зручний час передати Д. К. Білого офіційним представникам МЗС України в Афганістані».
При цьому у повідомленні не вказується місце перебування українського громадянина і обставини його звільнення.
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