Росія заявила про звільнення українця з полону в Афганістані

16:24, 29 серпня 2015
Суспільство
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В Афганістані в результаті спеціальної операції було звільнено з полону громадянина України Дмитра Білого.

mskbest.ru

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

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«В результаті активних зусиль російських відомств у тісній співпраці з афганською стороною в Афганістані звільнено громадянина України Дмитра Костянтиновича Білого, який перебував тривалий час у полоні в незаконних збройних формувань, - йдеться в повідомленні. - Російська сторона готова в будь-який зручний час передати Д. К. Білого офіційним представникам МЗС України в Афганістані».

При цьому у повідомленні не вказується місце перебування українського громадянина і обставини його звільнення.

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