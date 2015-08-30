Колишні бійці добровольчих батальйонів планували вивезти великий арсенал зброї із зони АТО - СБУ

Як повідомляє прес-центр СБУ, у рамках спецоперації щодо запобігання незаконного обігу засобів масового ураження співробітники СБУ виявили поблизу села Бахмутівка Новоайдарівського району Луганської області автомобіль з підствольним гранатометом, тротиловими шашками, протипіхотними мінами та ручними гранатами різних типів, патронами і магазинами до автоматичної зброї тощо.

Другу партію зброї було виявлено у “схроні” в покинутих приміщеннях заводу в селі Половинкіне Старобільського району Луганської області.

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У схованці співробітники СБУ знайшли 33 кілограми тротилу в шашках, три автоматичні станкові гранатомети, кулемети, автомати Калашникова, 40 ручних протитанкових гранатометів, ящики з патронами до стрілецької зброї різних калібрів, гранати різної модифікації, 7 реактивних снарядів до РСЗВ “Град”.

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За вказаними фактами військовою прокуратурою Луганського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.