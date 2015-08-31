В полоні у бойовиків перебувають 157 українців – Геращенко

Про це на сторінці в соцмережі написала уповноважений президента з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко з посиланням на оновлену інформацію від СБУ.

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За її даними, серед них близько ста військовослужбовців і силовиків, решта – цивільні.

Крім того, за її словами, станом на 31 серпня були знайдені і звільнені 2903 українці. "Зокрема, 1057 військовослужбовців, 64 бійці добровольчих батальйонів, 101 міліціонер, 261 нацгвардієць та близько 1400 цивільних", – повідомила Ірина Геращенко.

Зниклими без вісти в списку СБУ, за її словами, вважаються 814 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня відбувся обмін між українськими силами і бойовиками у форматі 12 на 12.