У полоні бойовиків залишаються 155 українських військових - Тандіт

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України з посиланням на радника голови СБУ Юрія Тандіта.

За його словами, українська сторона перебуває в постійному переговорному процесі щодо звільнення заручників та дотримується шостого пункту Мінських домовленостей. «Ми готові й далі передавати людей, які ототожнюють себе з так званими «ДНР/ЛНР», – сказав Тандіт.

Він додав, що сьогоднішня операція зі звільнення 12 заручників відбулася спільно з волонтерами, СБУ та Мінською групою. «СБУ і надалі робитиме все, щоб звільнити тих, хто залишився в полоні. Їх – 155. Ми своїх не кидаємо», – наголосив радник голови СБУ.

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Обмін відбувся у форматі «12 на 12».

Також СБУ опублікувала список 12 звільнених українських військових: Скачков А.О., Гринюх Л.І., Ткачук Ф.Р., Бретоусов С.Н., Васильков В.В., Цимбалюк А.П., Телишевський А.Ю., Кузьмич С.В., Кичко Д.А., Козирь А.А., Тимофєєв А.В. та Люлевич М.В.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з полону бойовиків звільнено 12 українських військових.