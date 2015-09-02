У РНБО заявили про спроби Росії "підірвати ситуацію в Україні зсередини"

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов під час зустрічі з делегацією США на чолі з сенатором Джеком Рідом заявив, що після того, як РФ не вдалось прорвати оборону на сході, «вони зосередились на спробах підірвати ситуацію в Україні зсередини».

«Росія інформаційно, і не тільки, підтримує радикально налаштовані організації з метою дестабілізації ситуації в Україні», - сказав він і додав, що українські спецслужби відстежують вкидання до соціальних мереж інформації з російських IP-адрес із закликами повалення влади, які маскуються під представників радикальних сил та українських військових.

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У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України. "Дуже важливо не послабляти тиск на РФ, а продовжувати його до повного виведення російських військ з окупованої території Донбасу та Криму", - сказав Турчинов.

Окрім того, за словами секретаря РНБО, незважаючи на складну ситуацію в країні, зараз активно проводяться реформи, "в тому числі в секторі безпеки і оборони".

Також він подякував представникам США за тісну співпрацю в реформуванні силового блоку України. "Єдина проблема, яка не розв'язана, - військово-технічна співпраця та розблокування поставок нам летальної зброї", - сказав він.

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Своєю чергою, Рід заявив, що «вражений рівнем підготовленості українських військових», яку він зміг побачити у ході спільних навчань «Сі Бриз», що відбуваються в Одесі.

"Ми зацікавлені у продовженні співпраці для того, щоб ви могли відстоювати свій шлях та цивілізаційний вибір", - наголосив сенатор США.