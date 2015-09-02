У Білому Домі привітали попереднє схвалення ВРУ зміни до Конституції в частині децентралізації
У Білому Домі привітали попереднє схвалення у першому читанні Верховною Радою України законопроекту про внесення зміни до Конституції щодо децентралізації влади (№ 2217а).
Про це повідомляє прес-служба Білого Дому з посиланням на заяву речника з національної безпеки Неда Прайса.
"Сполучені Штати вітають голосування українського парламенту за конституційні зміни в частині децентралізації. Ця дія демонструє важливий крок у напрямку всеосяжної реформи урядування в Україні і розширення повноважень регіональних та місцевих органів влади", - наголошується у повідомленні.
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Речник Білого дому з національної безпеки наголошує, що це голосування за зміни до Конституції доводить, що Україна непохитно виконує свої зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами щодо реформування структур урядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Також він наголосив, що США засуджують сутички у Києві, внаслідок яких є загиблі та десятки поранених осіб. США наполегливо закликають всіх українців утримуватися від здійснення насилля для досягнення політичних завдань.
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Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США закликає винних у насиллі біля будівлі українського парламенту притягти до відповідальності.