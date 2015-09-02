Слідство у справі затриманих російських ГРУшників продовжили до 17 жовтня - адвокат

Про це повідомила адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська, передає ТАСС.

"Орган досудового розслідування, розуміючи, що не встигне до 12 вересня - це термін, коли закінчується утримання під вартою Єрофєєва і Александрова, передати справу в суд, продовжив терміни досудового розслідування до 17 жовтня. Є відповідна постанова", - сказала вона.

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Крім того, вона зазначила, що для того, щоб продовжити утримання їх під вартою, необхідно заявити клопотання в суд.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали у зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Їх перевезли у військовий госпіталь в Києві, де надали медичну допомогу. Обидва були заарештовані Шевченківським районним судом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє росіян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.