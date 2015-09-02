В МВС оприлюднили копію повістки на допит Тягнибока (фото)

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МВС в Києві. Також міліція опублікувала фотокопії повісток ще 7 активістів ВО "Свобода".

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Як повідомляв УНІАН, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив на своїй сторінці в соцмережі, що не отримував повістки на допит. Також він написав, що, за його інформацією, його соратники по партії теж таких повісток не отримали.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков прямо звинуватив Олега Тягнибока в причетності до трагічних подій під будівлею Верховної Ради 31 серпня. Потім в інтернеті було опубліковане відео, на якому чітко видно, як Олег Тягнибок провокував і кидався з кулаками на нацгвардійців під парламентом.