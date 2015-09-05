Україна втратила дві позиції у рейтингу свободи ЗМІ

21:58, 05 вересня 2015
Суспільство
805 0

У рейтингу свободи ЗМІ Україна за 2015 рік знизилась на два пункти, тепер зі 180 країн в України 129 місце у світі.

zn.ua

Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів» за 2015 рік, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожРосія відстала від України у рейтингу вільних країн світу на 37 позицій

«Це найгірший період в історії України з моменту здобуття незалежності в 1991 році. Безжалісне придушення протестів, завдяки яким зрештою був повалений президент Віктор Янукович і бої на Донбасі викликали сплеск насильства та інших зловживань щодо журналістів», - написали у звіті.

За даними експертів Press Emblem Campaign, за перше півріччя у світі загинули 83 журналісти, з яких чотири − в Україні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter