Україна втратила дві позиції у рейтингу свободи ЗМІ
21:58, 05 вересня 2015Суспільство
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У рейтингу свободи ЗМІ Україна за 2015 рік знизилась на два пункти, тепер зі 180 країн в України 129 місце у світі.
За перше півріччя у світі загинули 83 журналісти, з яких чотири − в Україні / zn.ua
Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів» за 2015 рік, передає "Радіо Свобода".
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«Це найгірший період в історії України з моменту здобуття незалежності в 1991 році. Безжалісне придушення протестів, завдяки яким зрештою був повалений президент Віктор Янукович і бої на Донбасі викликали сплеск насильства та інших зловживань щодо журналістів», - написали у звіті.
За даними експертів Press Emblem Campaign, за перше півріччя у світі загинули 83 журналісти, з яких чотири − в Україні.
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