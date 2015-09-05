Україна втратила дві позиції у рейтингу свободи ЗМІ

Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів» за 2015 рік, передає "Радіо Свобода".

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«Це найгірший період в історії України з моменту здобуття незалежності в 1991 році. Безжалісне придушення протестів, завдяки яким зрештою був повалений президент Віктор Янукович і бої на Донбасі викликали сплеск насильства та інших зловживань щодо журналістів», - написали у звіті.

За даними експертів Press Emblem Campaign, за перше півріччя у світі загинули 83 журналісти, з яких чотири − в Україні.