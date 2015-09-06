На кордоні з Кримом зникли троє військових 79-ї аеромобільної бригади, можливе викрадення - Генштаб

Про це у неділю, 6 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Зранку 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79 окремої аеромобільної бригади старшого солдата Юрова О.І. та солдатів Орленко О.О. і Мекшуна К.М. В ході розшукових заходів було встановлено, що вищевказані військовослужбовці в ніч з 04.09.2015 на 05.09.2015 змінилися зі спостережного посту, прибули в розташування, переодягнулися в цивільний одяг (тапки, шорти та тільники) та зі слів їх співслужбовців убули купатися до дамби, яка знаходиться на території, суміжній з незаконно окупованою територією АР Крим", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, згодом з’ясувалося, уночі у цей район під’їжджали 2 автомобілі (УАЗ та УРАЛ) зі сторони незаконно окупованої території АР Крим та можливо незаконно затримали наших військовослужбовців.

Зазначається, зброя, набої та документи військовослужбовців залишилися у розташуванні підрозділу. На даний час проводиться службове розслідування та розшук.