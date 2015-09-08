Міністр економіки Абромавичус збереже литовське громадянство

Про це в інтерв'ю BNS заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Ельвінас Янкявичус.

"Міністр внутрішніх справ схвалив пропозицію департаменту міграції відмовитися від позбавлення Абромавичуса громадянства. Нинішнє правове регулювання передбачає таке право", - наголосив Янкявичус.

Читайте такожМіністр економіки Абромавічус придбав на Хрещатику елітну нерухомість за безцінь - ЗМІ

Варто зазначити, що закон про громадянство передбачає, що особа, яка перебуває на державній службі іншої країни без дозволу уряду Литовської Республіки, позбавляється громадянства.

Нагадаємо, у грудні 2014 року Айвараса Абромавичуса призначили міністром економічного розвитку і торгівлі України, а президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття його до українського громадянства.