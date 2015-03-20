Журналісти очікують від "міністрів-іноземців" підтвердження їхнього виходу з громадянства рідних країн

Відповідні інформаційні запити були направлені інформагентством УНІАН на адресу міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса, міністра фінансів Наталії Яресько та міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі.

Зокрема, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з огляду на суспільний інтерес запитуваної інформації, ІА УНІАН звернулося до зазначених міністрів з проханням надати документи щодо їхньої відмови від громадянства, відповідно, Литовської Республіки, США та Грузії для отримання громадянства України - у зв’язку з тим, що вони обіймають посади міністрів в українському уряді.

Як відомо, українське законодавство не передбачає подвійного громадянства.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2014р. Верховна Рада України призначила Олександра Квіташвілі міністром охорони здоров'я, Наталію Яресько - міністром фінансів, Айвараса Абромавічуса - міністром економічного розвитку і торгівлі України, а президент України Петро Порошенко підписав відповідні укази про прийняття до українського громадянства запрошених до роботи в українському уряді міністрів –іноземців.

Того ж дня під час брифінгу у Верховній Раді зазначені міністри заявили, що автоматично втратили своє попереднє громадянство.

Так, відповідаючи на запитання, міністр охорони здоров'я Квіташвілі зазначив, що за грузинським законодавством він автоматично втрачає громадянство Грузії при набутті громадянства іншої країни. "У Грузії діє закон, за яким якщо отримуєш громадянство іншої країни, то автоматично втрачаєш громадянство Грузії. Тож я і за грузинським, і за українським законами вже громадянин України", - сказав Квіташвілі.

У свою чергу міністр економічного розвитку й торгівлі Абромавічус додав, що аналогічна норма закону діє і в Литві.

Народжена у США міністр фінансів Наталя Яресько після цих слів кивнула головою.