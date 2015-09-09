У Львові автомобіль патрульної поліції вп'яте потрапив у ДТП (фото)
09:42, 09 вересня 2015Суспільство
2390 0
У Львові сьогодні патрульний автомобіль поліції Toyota Prius потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
ДТП сталася о 6 ранку / varta1.com
Як повідомляє на сторінці у Facebook львівська громадська організація „Варта 1”, активісти якої спільно з правоохоронцями долучаються до патрулювання міста, 9 вересня у Львові на вулиці Шевченка, 297, о 6.00 сталася аварія за участю ВАЗ-21011 і автомобіля поліції Toyota Prius.
Читайте такожУ Києві автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП, є постраждалі (фото)
На розміщеному у Facebook фото видно, що автомобіль поліцейських перевернувся і лежав на даху.
Інформації про постраждалих наразі немає, обставини ДТП з’ясовуються.
У патрульній поліції Львова поки коментарів не дають.
varta1.com
З початку роботи поліції у Львові (з 23 серпня) це вже п’ята ДТП за участю патрульних автомобілів поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter