У Львові автомобіль патрульної поліції вп'яте потрапив у ДТП (фото)

Як повідомляє на сторінці у Facebook львівська громадська організація „Варта 1”, активісти якої спільно з правоохоронцями долучаються до патрулювання міста, 9 вересня у Львові на вулиці Шевченка, 297, о 6.00 сталася аварія за участю ВАЗ-21011 і автомобіля поліції Toyota Prius.

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На розміщеному у Facebook фото видно, що автомобіль поліцейських перевернувся і лежав на даху.

Інформації про постраждалих наразі немає, обставини ДТП з’ясовуються.

У патрульній поліції Львова поки коментарів не дають.

З початку роботи поліції у Львові (з 23 серпня) це вже п’ята ДТП за участю патрульних автомобілів поліції.