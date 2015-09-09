Столичні поліцейські похизувалися успіхами розкриття злочинів по гарячих слідах (інфографіка)

10:49, 09 вересня 2015
Суспільство
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Патрульна поліція Києва оприлюднила динаміку розкритих по гарячих слідах злочинів.

Фото УНИАН

Відповідні дані столичні поліцейські розмістили на сторінці у Facebook.

Так, вони порівняли кількість злочинів за два місяці своєї роботи: у період з 4 липня по 3 серпня і з 4 серпня по 3 вересня.

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Наголошується, що розкриття злочинів, пов'язаних з крадіжками особистого майна, наркотиками, завданням тілесних ушкоджень, порушень ПДР і грабежу, значно збільшилося.

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