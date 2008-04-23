До Києва приїхала Міс Світу-2007 (фото)

Головна красуня світу Чжан Цзилинь приїхала до Києва на запрошення засновниці Фонду «АнтиСНІД» Олени Франчук.

"Єдиною вакциною від СНІДу на сьогодні залишається інформація. А найголовнішим носієм інформації є відомі люди",- так мотивувала свій крок Олена Франчук.

У рамках соціального проекту з боротьби зі СНІДом, здійснюваного оргкомітетом конкурсу «Міс Світу», гостя зустрілась зі студентами Київського інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Шевченка.

Довідка. Чжан Цзилинь перемогла на 57-му конкурсі «Міс Світу», фінал якого відбувся у місті Санья (Китай). Серед членів журі цього конкурсу вперше була представниця України – Олена Франчук.