До Києва приїхала Міс Світу-2007 (фото)
17:23, 23 квітня 2008Суспільство
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Красуню запросила Олена Франчук
Головна красуня світу Чжан Цзилинь приїхала до Києва на запрошення засновниці Фонду «АнтиСНІД» Олени Франчук.
"Єдиною вакциною від СНІДу на сьогодні залишається інформація. А найголовнішим носієм інформації є відомі люди",- так мотивувала свій крок Олена Франчук.
У рамках соціального проекту з боротьби зі СНІДом, здійснюваного оргкомітетом конкурсу «Міс Світу», гостя зустрілась зі студентами Київського інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т.Шевченка.
Довідка. Чжан Цзилинь перемогла на 57-му конкурсі «Міс Світу», фінал якого відбувся у місті Санья (Китай). Серед членів журі цього конкурсу вперше була представниця України – Олена Франчук.
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