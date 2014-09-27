В Умані врятували хасида, який почав тонути під час ритуального омовіння

20:32, 27 вересня 2014
Суспільство
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У місті Умань Черкаської області сьогодні о 13.15 рятувальники із загону Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували хасида-паломника з Ізраїлю, який почав тонути під час ритуального омовіння у місцевому ставку.

В Умані врятували з води паломника-хасида

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник начальника УДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, під час патрулювання території навколо затопленого кар’єру, де хасиди здійснюють ритуальні омовіння, працівники водолазного відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС помітили, як паломник-хасид під час релігійного омовіння почав тонути.

Читайте такожВ Умані співробітники ДСНС урятували табір хасидів від водиВодолази-рятувальники миттєво відреагували, і зуміли витягти його з води. Вже на березі чоловікові надали невідкладну медичну допомогу та передали його лікарям.

На даний момент життю 21-річного хасида з ізраїльського міста Явне ніщо не загрожує, лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Раніше повідомлялося, що пожежники врятували від вогню 15 хасидських паломників.

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