Волонтери збирають кошти для військово-морського ліцею, що переїхав після окупації Криму до Одеси

Переїхали не лише військові, а й цивільні викладачі, залишивши все своє майно в Криму, переїхали 122 ліцеїсти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери групи "Повернись живим".

Зазначається, що 1 вересня Військово-морський ліцей розпочав новий навчальний рік в Одесі.

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"Ті ліцеїсти, які самовіддано співали гімн на плацу в Севастополі, вже стали курсантами українських військових вишів. А офіцерсько-викладацький склад, промінявши свої квартири в Криму на кімнати в одеських гуртожитках, продовжує готувати вже нові покоління патріотів. Вони знають, як це робити, з цим проблем немає", - йдеться у повідомленні.

Проте є матеріальні проблеми: вся матеріально-технічна база ліцею залишилась у Севастополі, тому потрібно багато речей - від підручників до спальних ліжок і матраців.

Після звернення керівництва ліцею до волонтерів "Повернись живим" з проханням допомогти відновити матеріально-технічну базу стало відомо, що потрібно придбати:

підручники з української мови, 10 клас 70 шт. – 4900 грн;

підручники з української літератури (критика), 10 клас, 70шт. – 4900 грн;

телевізор LG 32LF564V для навчальних класів 3 шт. – 25 000 грн;

генератор дизельний Кентавр КДГ-283К – 10 000 грн;

обігрівач UFO Star 2300 + ДУ 4 шт. – 7200 грн.