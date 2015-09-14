Жебрівський розповів про "формулу життя" для мешканців Артемівська

Губернатор Донецької області Павло Жебрівський запевнив, що у воєнний час дуже важливо на "самозаглиблюватися", а продовжувати жити, можливо, з деякими обмеженими правами, повідомляє 06274.com.ua.

«Ми працюємо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб працювати», - заявив він.

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Свята, які влаштовуються для жителів громади – це ще один спосіб підняття духу, і можливість об'єднатися в нелегкий час.

Губернатор підкреслив, що інфраструктура Артемівська розвивається: медичні установи, школи, стадіон «Металург», палац культури, а зараз і басейн «Дельфін» - для артемівців створюються належні умови, щоб добре жити і працювати.