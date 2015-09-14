Один із затриманих на Луганщині росіян заявив, що приїхав в Україну з братом купувати свиней (відео)

Про це повідомляє прес-центр СБУ, який опублікував відео допиту із затриманими росіянами.

«Приїхали на ринок за тваринами. Показати ціни. Я, брат Барсуков Віктор Миколайович, мати і моя дівчина», - заявив він.

За словами Барсукова, він разом з братом залишили машину, в якій перебували мати і його дівчина, у населеному пункті Чертково Ростовської області, а самі пішли в селище Мілове Луганської області.

При цьому Борсуків-молодший сказав, що перейшов разом з братом український кордон по залізничних коліях.

Барсуков-молодший також стверджує, що військова форма, в якій він був, належить братові, який є військовослужбовцем РФ.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області вранці 12 вересня співробітники Луганського прикордонного загону затримали двох порушників кордону, які виявилися громадянами Росії.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що порушників затримали на ділянці відділку «Мілове».

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«Факт порушення державного кордону прикордонники зафіксували за допомогою приладу нічного бачення. Затримані були одягнені у військову форму без розпізнавальних знаків. Під час перевірки один із чоловіків мав при собі внутрішній паспорт Росії, а інший – військовий квиток, згідно з яким він є військовослужбовцем Збройних сил Росії однієї з військових частин Воронезької області», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

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Раніше ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії писали, що співробітники спецслужб України викрали в ростовському селищі Чертково російського контрактника Віктора Барсукова і його рідного брата Миколу, які гостювали у своїх родичів.

13 вересня суд заарештував затриманих росіян на 15 діб.

Співробітники СБУ встановили, що затримані є братами, громадяни Російської Федерації, 1990 та 1993 років народження. Народилися і зареєстровані в селі Глибоке Петропавлівського району Воронезької області.

Старший з них – військовослужбовець в/ч 54096 окремої танкової бригади мотопіхотного батальйону 2-ї роти 3-го взводу, заступник командира взводу. Проходить службу на контрактній основі військової частини, яка розташована поблизу с. Муліно Нижегородської області РФ.