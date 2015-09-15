"Дякуємо за те, що ви нас оберігаєте": Жителі Волновахи записали звернення до української армії (відео)
14:33, 15 вересня 2015Суспільство
116 0
В акції взяли участь люди різного віку, соціального статусу та професій.
Місцеві жителі подякували солдатам за їхній щоденний подвиг / Скріншот
Місцеві жителі Волновахи записали відеозвернення до бійців української армії, в якому висловили свою подяку за захист України.
В акції взяли участь люди різного віку, соціального статусу та професій, багато з них одягнули вишиванки.
Читайте такожБіля Маріуполя військові виявили мінне "пекельне поле" (фото)
"Найголовніше, що дав Вам Бог - ви віддаєте свої життя. Ви - наші герої", - звернулася до воїнів місцева мешканка.
Відео Кристина Осипова
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter