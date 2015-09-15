"Дякуємо за те, що ви нас оберігаєте": Жителі Волновахи записали звернення до української армії (відео)

Місцеві жителі Волновахи записали відеозвернення до бійців української армії, в якому висловили свою подяку за захист України.

В акції взяли участь люди різного віку, соціального статусу та професій, багато з них одягнули вишиванки.

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"Найголовніше, що дав Вам Бог - ви віддаєте свої життя. Ви - наші герої", - звернулася до воїнів місцева мешканка.