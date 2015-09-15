Співробітники патрульної поліції Києва продекламували вірш Івана Франка (відео)
19:10, 15 вересня 2015Суспільство
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Патрульні поліцейські приєдналися до соціального проекту "Сила слова". Співробітники поліції Києва записали відео, де продекламували вірш Івана Франка "Каменярі".
Співробітниця патрульної поліції Києва / скріншот
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції
"Впевнені, великі зміни ніколи не відбуваються легко. Всі ми - люди зі своїми сильними і слабкими сторонами. Але нас об'єднує одна мета: служити і захищати", - йдеться в поясненні до відео.
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Як повідомляв УНІАН, патрульна поліція розпочала роботу у Києві 4 липня. За участю поліцейських сталася кілька ДТП. У Києві були звільнені 25 патрульних поліцейських. При цьому у МВС відзначали зменшення кількості адмінпорушень з початком роботи поліцейських.
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