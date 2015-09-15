Співробітники патрульної поліції Києва продекламували вірш Івана Франка (відео)

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції

"Впевнені, великі зміни ніколи не відбуваються легко. Всі ми - люди зі своїми сильними і слабкими сторонами. Але нас об'єднує одна мета: служити і захищати", - йдеться в поясненні до відео.

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Як повідомляв УНІАН, патрульна поліція розпочала роботу у Києві 4 липня. За участю поліцейських сталася кілька ДТП. У Києві були звільнені 25 патрульних поліцейських. При цьому у МВС відзначали зменшення кількості адмінпорушень з початком роботи поліцейських.