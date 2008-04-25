Газпром хоче отримати ще шість великих родовищ

ВАТ "Газпром" звернувся до уряду Російської Федерації з проханням передати йому без конкурсу шість великих родовищ з нерозподіленого фонду надр, повідомив Reuters співрозмовник, знайомий з листом компанії до Білого дому. У Газпромі РБК цю інформацію не прокоментували.

"Глава Газпрому Олексій Міллер в лютому надіслав лист прем`єр-міністрові Віктору Зубкову з проханням на підставі ст.12 закону "Про газопостачання" передати компанії без конкурсу родовища з нерозподіленого фонду надр. На шельфі Карського моря - Семаківське і Тота-Яхинське, на Ямалі - Крузенштернівське, Північно-Тамбейське, Західно-Тамбейське і Малигинське родовища", - зазначив співрозмовник. Ці родовища були віднесені до об`єктів федерального значення розпорядженням В.Зубкова від 28 листопада 2007 р. У ньому зазначено, що до переліку включені родовища, для освоєння яких ділянки надр не надані в користування.

За словами джерела, ці родовища стануть основою видобутку Газпрому після 2020 р., коли його нинішня ресурсна база - Бованенківське, Ямбурзьке, Ведмеже родовища будуть вже частково вироблені. "Газпрому треба за 12 років підготувати нові родовища до експлуатації, оскільки після 2020 р. знадобиться вводити кілька нових родовищ", - сказав він.

Передати Газпромові родовища з нерозподіленого фонду надр дозволяє ст.12 закону "Про газопостачання", згідно з якою уряд може без проведення конкурсу ухвалити рішення про передачу родовища газу федерального значення в експлуатацію організації - власникові Єдиної системи газопостачання (ЄСГ), яким в РФ є Газпром. У середині квітня В.Зубков створив перший такий прецедент - ухвалив передати Газпрому без конкурсу Чаяндинське газоконденсатне родовище з ресурсами в 1,2 трлн куб. м газу і 50 млн. т нафти.

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