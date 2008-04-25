Екс-глава ФРС США вважає економічну ситуацію в Україні «дещо незвичною»

Екс-голова ради керівників Федеральної резервної системи США (ФРС) Алан ГРІНСПЕН вважає економічну ситуацію в Україні «дещо незвичною». Про це він заявив учора під час телемосту, організованого інвестиційною компанією Concorde Capital.

За словами екс-голови ФРС, з одного боку, Україна - це країна, яка швидко розвивається, з іншого – вона лише недавно відійшла від централізованої планової економіки.

А.ГРІНСПЕН також відзначив, що у зв`язку з кризовими явищами у світовій економіці Україні необхідно адекватно реагувати на дані виклики, зокрема й проводити відповідну курсову політику. «Я повністю згоден, що цими питаннями треба займатися», - додав він.

Кажучи про кризові явища у світовій економіці, А.ГРІНСПЕН відзначив, що сьогоднішня економічна криза в США, можливо, є однією з найсерйозніших за останні 50 років. За словами А.ГРІНСПЕНА, він «не дуже впевнений у тому, що кризу вдасться вирішити впродовж декількох місяців».

Він вважає, що іпотечна криза у США триває, «ситуація залишається важковирішуваною».

Водночас А.ГРІНСПЕН відзначив, що «в решті світу справи йдуть доволі непогано». На думку екс-голови ФРС, проблеми в Європі вирішаться швидше, ніж у США.

А.ГРІНСПЕН також відзначив, що сьогодні поки що важко дати якийсь певний прогноз щодо макроекономічної ситуації на найближчі 18 місяців.

Довідка УНІАН. А.ГРІНСПЕН народився 6 березня 1926 року. Незмінний голова Федеральної резервної системи США (ФРС) з 1987 року, визнаний "кращим головою ФРС ХХ століття".