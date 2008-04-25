Семенюк-Самсоненко заявляє, що всі печатки ФДМУ в неї

Відсторонена урядом від посади голови ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повідомляє, що всі печатки Фонду державного майна України знаходяться у неї і будь-які інші печатки є нелегітимними.

Про це йдеться у її заяві, розповсюдженій прес-службою Фонду.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наголошує на кримінальній відповідальності у разі використання дублікату печатки Фонду, у тому числі за використання коштів, які лежать на рахунках ФДМУ та можуть бути переведені на рахунки комерційних банків.

“Сьогодні відносно Фонду була задіяна класична схема рейдерського захоплення, яка випробувана оточенням діючого прем‘єра на десятках українських підприємств. Але використання таких схем відносно державних органів є в багато разів небезпечнішим”, – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабінет міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.

Сьогодні, 25 квітня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Вона також повідомила, що Конституційний Суд 17 квітня прийняв ухвалу про відмову у конституційному провадженні за зверненням Президента про відповідність Конституції відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і її заступників від посади і призначення нових керівників.