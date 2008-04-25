Кільчицька стверджує, що уряд не дає киянам м`яса

Сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що уряд поставив на ринки Києва недостатню для міста кількість м’яса з Державного матеріального резерву.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

За її словами, замість обіцяного м`яса з Держрезерву, Кабмін «підклав киянам свиню».

«На заклик Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Кабінету міністрів використати ресурси Держрезерву для забезпечення киян м`ясом й іншими продуктами харчування за доступними цінами, отримана цинічна по своїй суті відповідь. Сьогодні на ринки столиці надійшло менш як 4 тонн м`яса з Держрезерву. Мізер для Києва! Найпростіший математичний розрахунок показує - цією кількістю можна забезпечити менш 0,2% з 3 млн. зареєстрованих киян. Це просте знущання над жителями столиці», - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

«Якщо Кабмін буде й далі поводитися з киянами і всіма українцями подібним чином, то люди можуть просто вийти на вулиці й звільнити уряд, що не справляється зі своїми обов`язками», - підкреслила заступник голови КМДА.