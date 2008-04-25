Генпрокуратура дала Тимошенко 10 днів

Генеральна прокуратура України сьогодні винесла протест на розпорядження Кабінету Міністрів України про відсторонення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови Фонду державного майна України, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, 25 квітня відомство опротестувало розпорядження уряду від 6 лютого 2008 року № 208-р «Про проведення службового розслідування». Зазначеним розпорядженням Кабміну В.СЕМЕНЮК було відсторонено від виконання повноважень голови Фонду у зв`язку з проведенням службового розслідування.

Відповідно до закону про прокуратуру, протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

Крім того, Генеральна прокуратура України винесла протест на розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.08 № 261-р «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».