Семенюк: Тимошенко сьогодні потрібні гроші

Усунута урядом від виконання повноважень голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО впевнена, що ніхто з інвесторів не піде на «авантюру» з придбанням Одеського припортового заводу, оскільки розуміють, що потім доведеться довго оспорювати це в судах.

Про це В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала сьогодні в прямому ефірі телеканалу НТН.

Як сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «прем`єру сьогодні потрібні гроші для виконання своїх передвиборних обіцянок, і задля цього вона готова розпродати національне надбання, зокрема й Одеський припортовий завод». При цьому вона додала, що печатка ФДМУ, електронний реєстр приватизованих підприємств і архів знаходяться у неї. Вона наголосила, що Генпрокуратура впродовж 10 днів має зробити свої висновки щодо ситуації навколо ФДМУ: незаконного блокування рахунків Фонду, розпоряджень Андрія ПОРТНОВА стосовно продажу ОПЗ.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що за останній тиждень падіння індексів Фондового ринку (ПФТС) становоило 11%, хоча донині вони коливалися в межах 2-3%. За її словами, це є наслідком кризи навколо Фонду держмайна, «який хоче взяти під свій контроль ТИМОШЕНКО, і цей чинник ще вплине на зростання інфляції».

Відповідаючи на питання, чи не побоюється вона створення ситуації двовладдя у ФДМУ, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила: «Подібна технологія вже була випробувана в 2001 році, коли в «Українському домі» створювали другу Верховну Раду. Сьогодні організатори і сценаристи створення ФДМ у Кабміні - ті ж самі люди, тільки виконавці інші». В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також сказала, що розпорядження про блокування валютних і гривневих рахунків Фонду держмайна і доручення відкрити їх на ім`я Андрія ПОРТНОВА віддані і підписані прем`єром, а не самим А.ПОРТНОВИМ, що є порушенням закону. «Це схема рейдерського захоплення на вищому державному рівні», - наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.