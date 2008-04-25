Семенюк: приватизація ОПЗ є недоцільною

Ситуація, яка сьогодні виникла навколо керівництва Фонду державного майна України, пов’язана з намаганням приватизувати за безцінь Одеський припортовий завод.

Про це сьогодні в прямому ефірі на телеканалі «Інтер» заявила усунута урядом від виконання повноважень голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Всі ті дії, які проводяться, вони проводяться лише з одним, щоб сьогодні, коли на фондовому ринку за цей тиждень падіння 11%, розпродажа таких об’єктів як ОПЗ буде відбуватися за безцінь», - сказала вона.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначила, що приватизація ОПЗ є недоцільною, оскільки це підприємство є прибутковим. «Тому сьогодні приватизація ОПЗ - це бажання розрахуватися з олігархами в період, коли ціна іде на пониження», - сказала вона. Крім того, за її словами, умови приватизації конкурсу Одеського припортового заводу є спірними.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також висловила переконання, що приватизовувати стратегічні підприємства можна тільки після того, як буде ухвалена програма Приватизації.