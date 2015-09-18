У Краматорську побували посли 28 країн Євросоюзу

Під час зустрічі обговорювались питання ситуації в зоні проведення АТО і надання всебічної допомоги Україні від світового співтовариства, - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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Присутні на зустрічі посли країн Євросоюзу висловили зацікавленість у продовженні плідної співпраці з Україною.

Також в цей же день в місті Соледар Донецької області побувала делегація комітету ЄС з питань політики і безпеки, повідомляє kramatorsk.info. Її ознайомили з ходом виконання Мінських домовленостей. Метою візиту європейців було висловлення підтримки територіальної цілісності України.