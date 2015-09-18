Росія хоче приховати свою присутність на Донбасі, блокуючи роботу місії ОБСЄ на кордоні - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментар Міністерства закордонних справ України у зв'язку з рішенням Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах пропуску на російській стороні українсько-російського державного кордону.

Як нагадали у МЗС, 17 вересня 2015 року Постійна Рада ОБСЄ схвалила Рішення щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах пропуску на російській стороні українсько-російського державного кордону до 31 січня 2016 року.

«Відповідно до Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, всі його підписанти, включаючи Російську Федерацію, взяли на себе зобов’язання забезпечити постійний моніторинг українсько-російського державного кордону та його верифікацію з боку ОБСЄ, разом зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України та РФ», - зазначили у МЗС.

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При цьому наголосили, що «Українська сторона висловлює жаль з приводу триваючого небажання російської сторони поширити мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах пропуску на російській стороні українсько-російського державного кордону на інші пункти вздовж російсько-українського державного кордону у районах, що прилягають до Донецької та Луганської областей».

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«Така позиція російської сторони не може розцінюватися інакше як проведення послідовної політики, спрямованої на подальше приховування від міжнародної спільноти очевидних свідчень про пряме втручання РФ у конфлікт на Донбасі, у тому числі шляхом поставок важких озброєнь, військової техніки, регулярних військ та найманців», - підкреслили в МЗС і додали, що згода російської сторони на розширення мандату згаданої Місії на інші пункти пропуску вздовж лінії російсько-українського державного кордону у Донецькій та Луганській областях лише засвідчила б реальну налаштованість РФ виконувати у повному обсязі свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями, спрямованими на врегулювання ситуації на Донбасі.