Ющенко, Тимошенко, міністри та депутати вночі об`їздили храми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні вночі відвідав Великодні богослужіння у соборах Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє сайт глави держави, першим Президент відвідав пасхальне богослужіння у Володимирському кафедральному соборі. Участь у богослужінні також взяли прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду.

Главу держави біля входу у храм зустрів настоятель Володимирського собору, отець Борис. В.ЮЩЕНКО взяв участь у полуночній службі, яку відправив настоятель собору.

Після її завершення біля вівтаря Президента привітав патріарх Київський і всієї Русі-України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ.

Віктор Ющенко у супроводі патріарха здійснив хресну ходу навколо собору.

Також Глава держави взяв участь у заутренній літургії, яку відправив Патріарх Філарет.

Патріарх вручив Президенту України кошик із свяченими пасками.

На цьому Президент завершив відвідання Володимирського собору, і попрощавшись з Патріархом, відбув до Собору Святого Василя Великого Української греко-католицької церкви.

Біля входу главу держави зустрів ігумен монастиря отець Василь ТУЧАПЕЦЬ.

В.ЮЩЕНКО, пройшовши у храм, взяв участь у святковій літургії, яку відправив куріальний єпископ Діонісій ЛЯХОВИЧ.

Разом з Президентом під час служби були присутні прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, народні депутати В`ячеслав КИРИЛЕНКО і Оксана БІЛОЗІР, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК, інші посадові особи, а також члени президентської родини.

Після цього глава держави взяв участь у Великодньому богослужінні у Кафедральному Соборі Св. Апостола Андрія Первозванного Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

За традицією прочан храму В.ЮЩЕНКО поцілував ікону Святого Апостола Андрія Первозванного.

Предстоятель УАПЦ Блаженніший Митрополіт Мефодій привітав Президента із Великоднем. Після того глава держави взяв участь у богослужінні.

На цьому В.ЮЩЕНКО завершив відвідання Кафедрального Собору Святого Апостола Андрія Первозванного і направився до Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври.

Тут Президент взяв участь у святковій Пасхальній літургії, яку відправив предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Володимир.

Наприкінці богослужіння митрополит Володимир освятив Великодні кошики.