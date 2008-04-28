Нові в`язниці для релігійних екстремістів відкриті в Саудівській Аравії

П`ять нових великих в`язниць для розміщення засуджених за причетність до тероризму відкриті в Саудівській Аравії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Ер-Ріяд".

Нові типові місця ув`язнення екстремістів, "обладнані за світовими стандартами", за словами видання, розташовані в Ер-Ріяді, Джидді, Ель-Касимі, Асирі та Східній провінції. У них відбуватимуть покарання сотні саудівських терористів, які повернуться до королівства з військової бази США Гуантанамо, а також особи, заарештовані за підривну діяльність в Іраку та в самому королівстві.

На будівництво і оснащення нових "казенних будинків" витрачено, за даними "Ер-Ріяд", 1,75 мільярда саудівських ріалів (понад 470 мільйонів доларів). Газета не наводить даних про місткість виправних установ, але згадує, що загальна площа одного з них 120 тисяч квадратних метрів, а в`язничі мечеті розраховані на одночасну присутність 800 богомольців.

У в`язницях відкриті лікарні, спортивні майданчики, бібліотеки та лекційні зали з метою створення умов для перевиховання ісламських радикалів, яких в королівстві називають "заблуклими". Загальна кількість "заблуклих", які засуджені протягом останніх п`яти років, за даними саудівської преси, вимірюється в тисячах.