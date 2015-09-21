Проїзд вантажівок в окупований Крим залишається закритим - замначальника УМВС Херсонської області

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника УМВС в Херсонській області Ілля Ківа.

"На сьогоднішню хвилину перекриті всі три напрямки в окупований Крим: Чангар, Каланчак та Чаплинка. Завдання щодо охорони та дотримання правопорядку виконуємо. Міліція з народом України. В єдності наша сила", - йдеться в повідомленні.

На сегодняшнюю минуту перекрыты все три направления в оккупированный Крым : Чангар , Каланчак и Чаплынка !!! Задачу по ... Posted by Илья Кива on Sunday, September 20, 2015

Крім цього, Ківа висловив подяку татарам, "Правому сектору" та іншим учасникам "мирної блокади Криму".

"Дякуємо татарам, дякуємо правому, дякуємо всім, хто бере участь в цій мирній блокаді Криму, за злагодженість, за дисципліну, за високий патріотизм і любов до України", - написав він.

Спасибо татарам , спасибо правому , спасибо всем кто принимает участие в этой мирной блокаде Крыма , за слаженность , за... Posted by Илья Кива on Sunday, September 20, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністративний кордон України з тимчасово окупованою територією АР Крим повністю заблоковано для вантажного транспорту. Ініціатори акції по блокуванню адмінкордону – кримські татари – разом із громадськими активістами перекрили всі КПВВ приблизно о 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти сьогодні з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту в Крим.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

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Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктовою блокадою" Криму, окупованого Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.