У православних починається Світла пасхальна седмиця

У православних віруючих наступає Світла седмиця - весь тиждень, починаючи з Великого Воскресіння, православні християни святкують Світлу пасхальну седмицю.

Весь тиждень в храмах йдуть пасхальні богослужіння, головним блюдом на столах залишаються Паски і сирні паски.

На Світлій седмиці відміняється пост у середу і п`ятницю, земні поклони. Уранішні і вечірні молитви замінюються співом Пасхальних псалмів. Щодня після літургії здійснюється святковий хресний хід, і впродовж всієї седмиці - вседенний дзвін у всі дзвони.

У Світлу седмицю настоятелі храмів, парафіяни, учні Недільних шкіл відвідують богоугодні заклади (лікарні, притулки) та в`язниці: поздоровляють всіх із Великоднем і роздають їх мешканцям пасхальні пригощання.