Україна і НАТО розробляють нову модель системи управління, за якою будуть реформовані ЗСУ

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив виконуючий обов’язки Глави місії України при НАТО Єгор Божок.

«Ми спільно з НАТО почали, і ця робота вже знаходиться на завершальній стадії, розробку нової концепції стосовно того, як має виглядати нова система командування та управління української армії. Вже ближчим часом ми отримаємо детальний документ, в якому буде визначено, що треба зробити і чого треба досягти, щоб реформувати систему командування та управління ЗСУ відповідно до стандартів НАТО», - сказав він.

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За словами в.о. глави місії за рік, який минув з часу ухвалення на саміті Україна-НАТО в Уельсі рішення щодо допомоги Києву посилити обороноздатність держави, експерти альянсу вивчили в деталях та проаналізували існуючу систему командування і управління в ЗСУ. «Оцінка була дуже критичною. Загальний висновок є таким, що система командування та управління, яка існувала до цього часу в ЗСУ повністю не відповідає стандартам НАТО. Охарактеризувати це двома словами можна так: за логікою та філософією наша система командування та управління ЗСУ повністю не співпадає з тією логікою та філософією, які застосовуються в НАТО. Наша система була і залишається ще багато в чому радянською», - наголосив дипломат.