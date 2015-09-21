Україна повинна була ввести економічну блокаду Криму ще навесні 2014 року - Тимчук

Про це Тимчук сказав, коментуючи перекриття сухопутної дороги до Криму, повідомляє група «Інформаційний Спротив».

«Економічна блокада Криму активістами - це ляпас державі Україна. Ляпас - тому що саме держава мала це зробити ще навесні 2014 року. Але Київ чомусь досі вперто не розуміє, чому війна і окупація мають заважати бізнесу», - сказав Тимчук.

Він зазначив: «У жителів АРК є право вибору: або виступати за Україну, або чекати, поки їх нагодують настільки любі деякими на півострові "зелені чоловічки". Панове кримчани, вам подобаються "ввічливі люди"? Немає проблем, їжте "ввічливість". Згода та любов".

Читайте такожТимчук повідомляє про ротацію розвідки РФ в зоні АТО, які "зачищають" командирів бойовиків

«І не треба стогону з приводу того, що страждають економічні інтереси України та окремі бізнесмени. Ми або боремося за територіальну цілісність і воюємо (у тому числі на "економічному фронті"), або торгуємо. Однак не секрет, що війни виграють солдати, а не торгаші», - сказав Тимчук.

«Заразом тест для Путіна - чи є у нього мозок, і де він був, коли він "повертав Росії Крим". Мудрість правителя оцінюється не здатністю щось скомуніздити у сусіда, користуючись моментом. Вона оцінюється здатністю передбачати наслідки власних рішень і вчинків. І - це не зловтіха. Це - надія, що Україна нарешті не на словах, а на ділі розпочне поводитися зі своїм ворогом так, як це зробила б будь-яка адекватна держава», - зазначив у своєму коментарі Тимчук.

Читайте такожБойовики перекидають особовий склад в Донецьк і формують тактичні групи - Тимчук

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон будуть безперешкодно пропускатися пішоходи та легковий транспорт.

Ініціатори блокади підкреслюють: українські компанії мають припинити торговельні відносини з окупованим Російською Федерацією Кримом.

Читайте такожМіліція: За ніч жодна вантажівка не перетнула адмінкордон з Кримом (відео)

За словами організаторів акції, вони не будуть пропускати фури до Криму доти, поки не будуть виконані їхні вимоги: звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій щодо кримських татар.