Вертоліт упав на бурову платформу, 19 людей загинули
11:35, 28 квітня 2008Суспільство
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17 робітників "Чорноморнафтогазу" летіли на вахту
Український вертоліт Мі-8 впав сьогодні на бурову платформу "Таврида", повідомили РосБізнесКонсалтингу в "Нафтогазі України". За попередньою інформацією, з 20 людей, що були на борту, 19 загинули. Вертоліт перевозив 17 співробітників компанії "Чорноморнафтогаз" на вахту. За попередніми даними, машина зачепилася хвостом за платформу.
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