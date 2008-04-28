Вертоліт упав на бурову платформу, 19 людей загинули

Український вертоліт Мі-8 впав сьогодні на бурову платформу "Таврида", повідомили РосБізнесКонсалтингу в "Нафтогазі України". За попередньою інформацією, з 20 людей, що були на борту, 19 загинули. Вертоліт перевозив 17 співробітників компанії "Чорноморнафтогаз" на вахту. За попередніми даними, машина зачепилася хвостом за платформу.