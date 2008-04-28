Українські та російські інвестори повинні отримати рівні права

Україна та Росія домовились утворити міжвідомчу робочу групу, що займатиметься питаннями рівного доступу українських та російських інвесторів до ринків обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після закінченню 3-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії заявив прем’єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ.

Він наголосив, що російський бізнес в Україні стикається з дещо дискримінаційним ставленням. «Тому ми домовилися створити міжвідомчу робочу групу, яка б почала розшивати ці вузькі місця», - сказав він.

В.ЗУБКОВ висловив переконання, що ці спірні моменти обов’язково будуть врегульовані.

Російський прем’єр також наголосив, що в цілому сьогоднішні переговори пройшли якісно.

«Наша делегація задоволена переговорами», - сказав глава уряду Російської Федерації.