На західному кордоні України залишать лише контрактників

Вже з осені цього року на західному кордоні України прикордонники нестимуть службу лише за контрактом, жодного військовослужбовця строкової служби не буде.

Про це заявив “Німецькій хвилі” керівник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Артур ГОРБЕНКО.

Він зазначив, що на західному кордоні залишилося ще близько трьохсот військовослужбовців-строковиків. За його словами, восени вони звільняються, і їм зможуть запропонувати лише співпрацю на контрактній основі. “Прикордонники фактично стали першими серед військових формувань в Україні, які перейшли на контрактну основу”, - зазначив А.ГОРБЕНКО. За його словами, на сьогодні західний кордон, протяжність якого понад тисячу триста кілометрів, вже укомплектовано контрактниками на 73 відсотки.